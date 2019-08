Elon Musk svela la data in cui il nuovo prototipo di nave spaziale prenderà il volo

Lo Starhopper è pronto a fare il volo più lungo della sua carriera... sempre se tutto andrà secondo i piani! Il lancio è previsto per questo fine settimana.

La compagnia spaziale privata SpaceX sta lavorando alacremente per far sì che sia tutto pronto per il test che vedrà lo Starhopper (il veicolo che dovrà colonizzare Marte) fare un volo di circa 650 piedi (l'equivalente di duecento metri) entro questo fine settimana.

Questo è quanto è stato detto dallo stesso CEO e fondatore di SpaceX, il noto Elon Musk, tramite un Twitter postato venerdì 9 agosto.

Secondo Elon Musk non ci dovrebbero essere problemi per il nuovo test perché la FAA (Federal Aviation Administration), l'ente che concede le licenze per i voli di prova, ha dato il via libera alla missione.

Lo Starhopper è un prototipo progettato per essere il punto di partenza per l'astronave da 100 passeggeri e Super Heavy, il gigantesco razzo che trasporterà i primi, fortunati, passeggeri nello spazio.

La nave spaziale Starhopper avrà sei motori Raptor di nuova generazione mentre il razzo Super Heavy ne avrà (almeno in questa prima fase del progetto) ben 35.

Musk prevede di dare a Starhopper lo stesso design che avrà il Super Heavy.

SpaceX sta inoltre costruendo due prototipi orbitali di astronave che saranno denominati MK1 e MK2 ed entrambi avranno almeno tre motori Raptor. Lo scopo della loro costruzione è una gara, una sfida tutta interna alla Compagnia.

Se tutto andrà come previsto, dopo questi lanci di prova, Starhopper e Super Heavy potrebbero essere pronti a volare già nel 2021 benché le prime missioni, probabilmente, saranno lanci di satelliti per comunicazioni commerciali benché i voli per passeggeri potrebbero seguire da lì a breve.

Infatti il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha già prenotato un viaggio intorno alla Luna previsto attualmente per il 2023.