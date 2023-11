Elon Musk svela la finestra di lancio dell'IA Grok su Twitter X: è imminente

In seguito alla comparsa sul Web dei primi screenshot della presunta interfaccia Web del chatbot IA Grok, ovvero la "risposta a ChatGPT" di Elon Musk e soci, è già giunto il momento di tornare a trattare quest'ultimo. Infatti, lo stesso imprenditore ha svelato la finestra di rilascio di Grok su Twitter X.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch, nella giornata del 22 novembre 2023 è stato pubblicato un post di Musk su Twitter X in cui si legge che il chatbot di intelligenza artificiale verrà lanciato nel contesto dell'ormai ex social network dei cinguettii nel corso della prossima settimana. In parole povere, si fa riferimento al lasso di tempo che va dal 27 novembre al 3 dicembre 2023.

Non manca dunque molto, perlomeno stando alle parole dell'imprenditore, all'effettiva integrazione di un chatbot di intelligenza artificiale su Twitter X. In ogni caso, lo stesso Musk ha ricordato che Grok sarà accessibile esclusivamente per gli abbonati a X Premium+. A cosa si fa riferimento? Si tratta di una sottoscrizione arrivata di recente su Twitter X, che viene proposta a un prezzo di 16 dollari al mese.

Quale sarà il riscontro ottenuto dall'abbonamento, anche grazie all'arrivo di Grok? Solamente il tempo ce lo dirà. In ogni caso, le tempistiche non sembrano essere casuali, considerando anche quanto sta accadendo in questo periodo in campo di intelligenza artificiale. Basti vedere l'incredibile giravolta di Sam Altman e OpenAI. Per il resto, se vi state chiedendo cosa possono aver combinato Musk e soci in questi giorni, da un altro articolo di TechCrunch si apprende che la partnership tra X e Paris Hilton è già finita. Che timeline.