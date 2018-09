Elon Musk svela la navicella spaziale che trasporterà un misterioso passeggero sulla Luna

E' notizia della scorsa settimana che SpaceX trasporterà un misterioso passeggero sulla Luna. L'amministratore delegato di Tesla attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha diffuso nuove informazioni sulla navicella che verrà utilizzata.

Il velivolo sarà lungo 106 metri ed è il BFR annunciato lo scorso anno. Tuttavia, Musk ha rivelato che conterrà 40 cabine che permetteranno alla sua compagnia di trasportare fino a cento persone.

Il booster del BFR sarà alimentato da 31 motori Raptor, mentre la nave stessa ne avrà altri 7 (sempre Raptor) disposti a nido d'ape.

In un altro tweet, Musk ha anche confermato la presenza di un'ala di movimento presente sulla parte anteriore della navicella che si ritira o espande a seconda della necessità. Sul web dopo tali indicazioni sono emersi tantissimi render, come quello presente poco sotto, ma fotografie reali ancora non ne sono state pubblicate.

Sull'identità del passeggero, che sarà svelata questa notte tramite webcast, il CEO di SpaceX ha suggerito che potrebbe trattarsi di una persona giapponese. Sul web sono molti i nomi che circolano a seguito di quest'ultima indicazione, ed in molti hanno ipotizzato l'imprenditore Yusaku Maezawa o addirittura il leggendario Hideo Kojima.

Il tran tran mediatico intorno alla questione si è scatenato, ma questa notte conosceremo l'identità.