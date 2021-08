Elon Musk svela il robot umanoide Tesla: funzionerà con l'IA dei veicoli autonomi

Il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato che il colosso dei veicoli elettrici si muoverà anche nel settore dei robot umanoidi, presentando già nella giornata di ieri l’attualmente soprannominato “Tesla Bot”, progetto che avrà uno schermo come faccia e si rifarà molto al software Autopilot sviluppato per i veicoli autonomi.

Durante l'ultimo evento dedicato all’intelligenza artificiale organizzato da Tesla, Elon Musk ha svelato il robot umanoide che trovate sia in copertina che in calce alla notizia: si tratta di un bot dal peso pari a 57 kg circa e alto circa un metro e ottanta, in grado di mostrare informazioni tramite la faccia-schermo e capace di sollevare 68 kg e trasportarne circa 21, mentre la velocità sarà pari a circa 8 km/h.

Come affermato dallo stesso Musk, “lo stiamo impostando in modo tale che sia a livello meccanico che a livello fisico puoi scappare da esso e molto probabilmente sopraffarlo”, mentre lato software utilizzerà il software Autopilot di Tesla grazie anche al lavoro di otto telecamere per alimentare la rete neurale: “Le nostre auto sono robot semi-senzienti su ruote. Ha senso mettere anche il software su una [forma] simile a quella umana”.

Secondo il tycoon originario del Sudafrica, Tesla Bot servirà principalmente alle aziende per eseguire attività ripetitive e pericolose in autonomia, ma non riuscirà a compiere altre mansioni come la navigazione in libertà nel mondo senza indicazioni specifiche.

Allo stato attuale, Tesla non dispone ancora di un robot completamente funzionante ma prevede lo sviluppo di un prototipo attivo entro il 2022, con l’obiettivo principale di renderlo sicuro: “Stiamo realizzando i pezzi che sarebbero utili per [costruire] un robot umanoide, quindi dovremmo probabilmente farlo. Se non lo facciamo, lo farà qualcun altro e vogliamo assicurarci che sia sicuro”.

Restando tra le aziende nate grazie a Elon Musk, recentemente SpaceX ha creato il razzo più alto del mondo; o ancora, Tesla potrebbe tornare ad accettare Bitcoin come metodo di pagamento per acquistare i suoi veicoli elettrici.