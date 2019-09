Elon Musk svela i suoi videogiochi preferiti, ama gli indie come Cuphead

Elon Musk è una persona fuori dal comune anche per quanto riguarda i gusti in termini di videogiochi. Infatti, in un botta e risposta con i suoi fan su Twitter, l'eccentrico CEO di SpaceX ha svelato di amare particolarmente alcuni titoli indie, senza ovviamente disdegnare determinati tripla A.

In particolare, sotto a un post dove si parla di uno degli ultimi trailer di System Shock 3 (Otherside Entertainment), Musk ha commentato: "Questo potrebbe essere bello". In seguito all'affermazione del CEO di SpaceX, i suoi fan, spinti dalla curiosità, hanno iniziato a porgli domande in campo videoludico. Come spesso accade, Elon non si è di certo tirato indietro e ha svelato quali sono i suoi titoli preferiti.

L'attuale videogioco preferito di Elon Musk è "Polytopia", ovvero uno strategico a turni originariamente rilasciato a febbraio 2016 per iOS e Android e presto in arrivo su Steam. Successivamente, il CEO di SpaceX ha dichiarato di aver giocato a Counter Strike e Diablo. Il suo titolo preferito da giocare su un'auto Tesla è Cuphead. Ricordiamo infatti che presto il videogioco di Studio MDHR arriverà sulle Model 3, Model S e Model X.

Elon Musk non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi: già in passato aveva parlato dei suoi titoli preferiti durante un'intervista. In quell'occasione, il CEO di SpaceX aveva consigliato Overwatch e affermato che i suoi figli non fanno altro che giocare a Hearthstone.