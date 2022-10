Per Elon Musk 'Taiwan dovrebbe essere controllata dalla Cina', ira da Taipei

Come se non bastassero le polemiche scaturite dalpiano di pace per l’Ucraina proposto da Elon Musk, nel fine settimana il CEO di SpaceX e Tesla è stato protagonista di un'intervista sul Financial Times dove ha discusso della situazione in Taiwan.

L’imprenditore sudafricano ha affermato che Taiwan, che attualmente è indipendente in quanto democrazia autonoma, dovrebbe essere controllata dalla Cina come prima del 1949. “La mia raccomandazione è di trovare una zona amministrativa speciale per Taiwan che sia ragionevolmente appetibile, anche se probabilmente non renderà tutti felici. Penso però che sia possibile trovare un accordo più clemente rispetto ad Hong Kong” ha affermato Musk.

L’idea di creare una zona amministrativa speciale per Taiwan è stata accolta favorevolmente dal Governo Cinese e dai suoi funzionari. Qin Gang, l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, ha ringraziato pubblicate Musk su Twitter “per il suo appello alla pace nello Stretto di Taiwan e per la sua idea di creare una zona amministrativa speciale per Taiwan”. Anche il ministero degli esteri cinesi ha parlato dei commenti di Musk.

Di tono opposto i commenti che arrivano da Taipei. Hsia Bi-khim, ambasciatore di Taiwan negli Stati Uniti, ha affermato che "Taiwan vende molti prodotti, ma la nostra libertà e democrazia non sono in vendita. Qualsiasi proposta duratura per il nostro futuro deve essere determinata pacificamente, libera da coercizione e rispettosa dei desideri democratici del popolo di Taiwan”.