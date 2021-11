Elon Musk teme la bancarotta di SpaceX? Il leak del Black Friday genera dubbi

Mentre un buon numero di persone era alla ricerca dell'offerta migliore del Black Friday, alcuni dipendenti di SpaceX potrebbero aver ricevuto una notizia non propriamente positiva. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, Elon Musk avrebbe affermato di temere la bancarotta dell'azienda.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da The Verge e Wccftech, nella giornata del 26 novembre 2021 le caselle di posta elettronica di alcuni dipendenti di SpaceX avrebbero visto l'arrivo di una mail proveniente dal CEO. Il testo di quest'ultima è trapelato online e sembra delineare una situazione tutt'altro che rose e fiori per la compagnia.

"C'è un reale rischio di bancarotta se non riusciamo a far volare Starship almeno una volta ogni due settimane il prossimo anno", si legge nella parte conclusiva del presunto messaggio di posta elettronica che The Verge e SpaceExplored affermano di aver di ottenuto. In questo contesto, Musk avrebbe chiesto ad alcuni dipendenti di lavorare nel weekend del 27 e 28 novembre 2021, nonché affermato che anche lui avrebbe seguito la situazione, notte compresa.

Il motivo della preoccupazione del CEO di SpaceX sarebbe da ricercarsi nel rallentamento della produzione del motore a metano Raptor, elemento di fondamentale importanza per il razzo della compagnia. In parole povere, i conti dell'azienda sembrerebbero avere la necessità che Starship venga lanciato in "tempi rapidi" nel 2022, ma lo sviluppo del succitato motore sembra non andare come sperato.

La presunta mail ha chiaramente già fatto il giro del Web, generando anche alcuni dubbi. Infatti, non sono in pochi coloro che pensano che il messaggio al centro del leak sia un po' "esagerato" (potrebbe trattarsi di una "tecnica" di Musk per cercare di sistemare più velocemente la situazione?). Inoltre, alcune fonti stanno facendo circolare una versione "tagliata", ma definita come "integrale", del messaggio di posta elettronica rispetto a quella originariamente pubblicata da SpaceExplored e The Verge. Insomma, la questione è "intricata", considerando anche il fatto che per il momento SpaceX non ha commentato ufficialmente la vicenda.