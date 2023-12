Elon Musk tenta la scalata in Italia: contatti con due telco per integrare Starlink

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione lanciata Il Sole 24 Ore, ma la notizia è comunque molto importante. A quanto pare Elon Musk starebbe in trattativa con la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ed il Ministero delle Imprese per integrare Starlink nei progetti di diffusione della fibra.

Il miliardario sudafricano, riferisce il quotidiano di Confindustria, avrebbe avviato dei contatti con Open Fiber e TIM, rispettivamente concessionaria statale per internet ad alta velocità nelle aree bianche ed aggiudicataria della gara del “Italia a 1 Gigabit” per le aree grigie.

Musk, già proprietario di SpaceX e Starlink, vorrebbe integrare questi ultimi satelliti nei progetti che prevedono la diffusione della fibra ottica e FWA nelle zone remote non coperte o raggiunte dalle infrastrutture.

In alcune note pubblicate dal magazine SpaceEconomy 360, gli analisti non vedono “impatti negativi diretti per Tim, dato che sta ormai vendendo la sua infrastruttura di rete”. Secondo questi ultimi, piuttosto, “l’attenzione è sul potenziale ruolo futuro di Starlink nel settore delle telecomunicazioni italiano: se opererà come un nuovo operatore come sta accadendo attualmente in molti Paesi, o piuttosto solo come partner tecnologico in grado di offrire nuova tecnologia a Open Fiber/NetCo per la copertura delle aree bianche e grigie, a vantaggio di tutti i reseller italiani (tra cui anche la futura Tim)”.

Ovviamente sempre sempre nel campo delle indiscrezioni, ed è improbabile che arrivino conferme o smentite dai diretti interessati a breve. Nel frattempo, sempre a proposito di Starlink, l’FCC ha autorizzato la società a testare il servizio su smartphone.