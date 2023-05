Elon Musk e la sua teoria su Soros: 'mi ricorda Magneto, vuole distruggere la civiltà'

L’ultima vittima di Elon Musk è George Soros. In un tweet pubblicato nelle ore precedenti, il fondatore di SpaceX e Tesla ha duramente attaccato il miliardario e banchiere ungherese, con un paragone con un personaggio dell’universo Marvel.

Musk infatti si è limitato ad affermare che “Soros mi ricorda Magneto”, senza aggiungere altro. Inutile dire che il messaggio è stato interpretato da molti detrattori del CEO come un attacco antisemita, mentre altri l’hanno legato a teorie cospirazioniste.

Tra i più indignati per il messaggio figura il commentatore Brian Krassenstein, che rispondendo a Musk ha fatto un parallelismo tra Soros e Magneto. Il personaggio Marvel infatti è sopravvissuto all’Olocausto proprio come Soros, e manipola i campi magnetici per mettersi contro gli eroi dei film e fumetti. “Soros è sopravvissuto all’Olocausto e viene attaccato senza sosta perle sue buone intenzioni che secondo alcuni americani sono cattive solo perchè non sono d’accordo con le sue idee politiche” ha affermato il giornalista, a cui ha prontamente controbattuto il CEO sudafricano che ha gettato benzina sul fuoco alimentando ulteriormente le polemiche.

Secondo Musk infatti le intenzioni di Soros non sono buone in quanto “odia l’umanità e vuole distruggere la nostra civiltà”.

In molti hanno osservato che dietro l’attacco di Musk, che qualche giorno fa è stato ricevuto da Macron, ci sarebbe la vendita di azioni Tesla da parte del Soros Fund Management.