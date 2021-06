Elon Musk terrà un keynote al MWC: si parlerà di Starlink e Neuralink?

Inizierà ufficialmente il 28 Giugno il Mobile World Congress di Barcellona, la fiera catalana che anche quest'anno andrà in scena in formato ridotto a causa delle misure di contenimento del Covid. Tuttavia, c'è una novità importante. attraverso il sito web, infatti, gli organizzatori hanno annunciato che tra gli ospiti figurerà anche Elon Musk.

Il CEO di SpaceX e Tesla parlerà il 29 Giugno alle 17:30 italiane in un keynote svelato sul sito del MWC.

La descrizione della sessione non ci fornisce molte informazioni, ma si legge che "oggi circa la metà della popolazione mondiale, circa 3,7 miliardi di persone, non ha accesso a Internet. Come amplificato durante la recente pandemia, fornire connettività può avere un effetto importante sulla vita delle persone in tutto il mondo. A tal fine, SpaceX sta sfruttando la sua esperienza nello sviluppo di razzi e veicoli spaziali per Starlink, il sistema Internet a banda larga più avanzato al mondo, in grado di fornire Internet a banda larga ad alta velocità in luoghi in cui l'accesso è limitato o non disponibile".

Se sembra praticamente certo che il focus principale sarà rappresentato da Starlink (qui parliamo dell'arrivo in Italia di Starlink), ma non è da escludere che parli anche del chip Neuralink per connettere il cervello al computer.