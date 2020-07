Elon Musk: Tesla sta costruendo delle microfabbriche di Rna per il vaccino contro Covid19

Con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Elon Musk ha annunciato che Tesla ha dato il via ai lavori di costruzione per alcune "microfrabbriche di RNA" da mettere a disposizione di CuraVac ed altre società che stanno lavorando sul vaccino contro il Coronavirus.

Musk ha affermato che "in linea di principio, credo che l'RNA sintetico abbia un potenziale sorprendente. Questo approccio rende la soluzione a molte malattie un problema di natura software", in risposta ad un follower che gli chiedeva un'opinione sull'approccio che stanno adottando vari ricercatori e case farmaceutiche sul vaccino contro il Covid-19 basato sull'RNA. L'amministratore delegato sudafricano ha anche osservato che si tratta di un "side project di Tesla".

CureVac nel frattempo di recente ha registrato l'ingresso del Governo tedesco con una partecipazione di 300 milioni di Euro, e qualche settimana fa ha ottenuto il via libera per il via ai test clinici del proprio vaccino su una serie di candidati volontari.

Le posizioni di Elon Musk sul Coronavirus non sono sempre state accolte favorevolmente dagli utenti: solo qualche giorno fa infatti il numero uno di Tesla e SpaceX aveva definito i numeri "ridicoli" a causa dell'elevato numero di falsi positivi, ma in passato si era anche scagliato contro il lockdown imposto in California.