Elon Musk e Tesla stanno producendo uno smartphone? Trapelano immagini

In seguito alla vendita da parte di Elon Musk di parecchie azioni Tesla (avvenuta dopo un apposito sondaggio su Twitter), torniamo a trattare le novità, o meglio le voci di corridoio, legate all'atipico imprenditore e alla sua società. Infatti, si vocifera del possibile arrivo di uno smartphone di Tesla.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers, sono trapelati online dei render che sembrano ritrarre il prodotto. Tra l'altro, nelle immagini compaiono le scritte "Power" e "Invisible Camera", segno che Musk e soci potrebbero voler puntare a un'entrata nel mercato tramite qualcosa di diverso dal solito.

Tuttavia, va detto che per il momento si tratta solamente di voci di corridoio, in quanto non ci sono informazioni certe e sono poche le fonti che hanno "lanciato" il rumor. Risulta dunque tutto ancora da dimostrare, ma ricordiamo che le indiscrezioni legate al possibile arrivo di uno smartphone Tesla si susseguono ormai da anni. D'altronde, una persona come Musk potrebbe effettivamente decidere di espandere il suo business in tal senso.

A proposito della presunta scheda tecnica di Tesla Model Phone (questo il possibile nome del dispositivo), si vocifera della presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 898, nonché di un sensore fotografico principale da 108MP, di una memoria interna fino a 2TB e di un display con risoluzione 4K. Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? Staremo a vedere.