Elon Musk: 'Test volo orbitale del Dragon 2? Sarà particolarmente rischioso'

Salvo ulteriori imprevisti il prossimo 17 gennaio sarà il turno di SpX-DM1 —SpaceX Demostration Mission 1—, il primo test orbitale del Dragon 2 senza equipaggio. Per Musk Demo-1 sarà una missione particolarmente rischiosa, e molto intensa. Affermazione non gradita dalla NASA, sembrerebbe.

Così, giovedì prossimo il Dragon 2 sarà lanciato in orbita con un razzo Falcon 9 —è la prima volta che vediamo questa combinazione di mezzi—, e se tutto procede correttamente, viaggerà fino alla Stazione Spaziale Internazionale, dove sarà testata la procedura automatica di ancoraggio. Il Dragon rimarrà attraccato per diverse settimane, per poi procedere al testing della fase di rientro.

Un'operazione resa complessa dalla novità dell'hardware, spiega Elon Musk a chi lo interpella su Twitter, e che quindi dovrebbe presentarsi come particolarmente difficile. "Yes, will be extremely intense. Early flights are especially dangerous, as there’s a lot of new hardware", ha infatti detto con un tweet Musk.

Una affermazione, per quanto verosimile, che non deve essere molto piaciuta alla NASA — i cui dipendenti, lo ricordiamo, stanno lavorando giorno e notte per assicurarsi che tutto proceda per il meglio, senza uno stipendio. Le agenzie federali stanno operando in condizioni di Shutdown, con fondi limitati, dopo la mancanza di un accordo tra Presidenza e Congresso sul budget federale. Oggetto della contesa, manco a dirlo, i fondi da destinare al muro sul confine con il Messico.

Il lavoro svolto dalla NASA in collaborazione con SpaceX dovrebbe avere portato il rischio di insuccesso ad una possibilità su 230. Motivo per cui un funzionario dell'Agenzia ha detto ad ArsTechnica che il tentativo di creare un'aspettativa e un clima "da gladiatore" non è certo di aiuto.

Se SpX-DM1 avrà successo, la missione costituirà un importante spartiacque tanto per la possibilità di vedere prolificare il numero di voli spaziali commerciali, quanto per la stessa agenzia spaziale americana, che dovrebbe tornare a compiere viaggi verso l'ISS con maggiore frequenza.