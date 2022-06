Elon Musk tira dritto: 'continuerò a supportare Dogecoin'

A pochi giorni dalla notizia relativa alla causa intentata contro Elon Musk per Dogecoin, l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX non sembra essere intenzionato a fare alcun passo indietro sul supporto alla criptovaluta del cane.

Con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, che da sempre utilizza per comunicare e discutere con i suoi follower, Musk ha voluto confermare che continuerà a supportare il memecoin. “Continuerò a supportare Dogecoin” si legge nel breve tweet pubblicato qualche ora fa, quasi a voler rispondere alle critiche che negli ultimi tempi gli sono state mosse.

Musk è sempre stato uno dei principali supporter di Dogecoin, e non ha esitato a definirla “la migliore cosa che abbia mai visto”, al punto che ha deciso di accettarlo anche come metodo di pagamento per il merchandising di Tesla. Tuttavia, una causa presentata dal cittadino americano Keith Johnson qualche giorno fa, ha accusato il miliardario di aver messo su uno schema piramidale volto a pompare artificialmente il prezzo del token.

Lo scorso anno, infatti, su queste pagine abbiamo più volte riportato di come i tweet di Musk su Dogecoin abbiano provocato importanti aumenti del valore, soprattutto a ridosso della sua ospitata al Saturday Night Live. La causa chiede un maxi risarcimento da 258 miliardi di Dollari.