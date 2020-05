Elon Musk e il 'tocco' di SpaceX: dal dinosauro giocattolo al touchscreen - Aggiornata

Elon Musk. Basterebbero queste parole per accendere una "lampadina" nella mente di molti appassionati del mondo dell'esplorazione spaziale e non. D'altronde, stiamo parlando di un personaggio che si è fatto conoscere non solo per le sue imprese, ma anche per alcuni tocchi di classe che vale la pena citare.

Tra le innumerevoli trovate del CEO di SpaceX, ci sono il lancio di una Tesla Roadster con il manichino Starman e le chicche nerd presenti nella fabbrica della società spaziale. Questo giusto per citare due idee palesemente provenienti dalla mente di Musk, ma ce ne sono molte altre.

Soffermandoci sul lancio della capsula Crew Dragon avvenuto ieri (oggi ci sarà l'arrivo degli astronauti sull'ISS), ci sono almeno due idee molto interessanti. La prima è la presenza di un dinosauro giocattolo nelle vicinanze degli astronauti. Sì, avete capito bene: Musk ha voluto piazzare questo oggetto all'interno della capsula, continuando una "tradizione" che va avanti da anni.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, i cosmonauti hanno portato più volte con loro dei giocattoli durante i viaggi spaziali. Non si tratta solamente di marketing, ma il dinosauro voluto da Musk indica agli astronauti l'assenza di gravità, visto che inizia a fluttuare. Già nel 2019, Elon Musk aveva mostrato su Twitter uno di questi giocattoli.

Tra l'altro, sul sito ufficiale di SpaceX è apparsa per breve tempo la pagina dedicata al dinosauro, dove quest'ultimo veniva venduto a 25 dollari (circa 22 euro al cambio attuale). Tuttavia, al momento in cui scriviamo, sembra che la pagina non sia raggiungibile.

Andando oltre al giocattolo, la missione che ha avuto ieri 30 maggio 2020 il suo lancio ha visto l'utilizzo di una tecnologia importante, voluta da Elon Musk: i pannelli touch screen per gli astronauti. Insomma, niente più moduli di comando vetusti come quelli dello Shuttle o dell'Apollo: Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley possono controllare tutto tramite tre grandi schermi e pochi pulsanti presenti sotto di essi. In ogni caso, la maggior parte delle manovre avvengono in automatico, quindi i controlli non sono in realtà utilizzati così spesso.



Aggiornamento ore 13:11 31/05/2020: Abbiamo aggiunto alla notizia un video pubblicato da SpaceX, registrato direttamente durante la missione, in cui i due astronauti mostrano l'interno della capsula e presentano al grande pubblico il dinosauro giocattolo.