Elon Musk toglie Starlink all'esercito ucraino: non può essere usato per scopi militari

La responsabile operativa di Starlink, Gwynne Shotwell, nel corso di una conferenza tenuta alla Federal Aviation Administration ha confermato che la compagnia si oppone all’uso del servizio d’internet satellitare per scopi bellici in Ucraina.

Starlink nella fattispecie ha provveduto ad informare il Governo di Kiev che da ora in poi non potrà più usare la rete di comunicazione satellitare per controllare i droni militari, nonostante le rassicurazioni dell’esercito Ucraino che ha sottolineato come non abbia mai utilizzato il servizio per scopi militari.

La dirigente ha aggiunto che SpaceX ha aggiunto che il provider può limitare la capacità da parte dell’Ucraina di utilizzare Starlink con i droni da combattimento, e lo ha già fatto ma non ha spiegato come.

L’Ucraina dal suo canto, per bocca del segretario del consiglio di sicurezza nazionale Oleksiy Danilov ha fatto sapere che non fa affidamento esclusivamente su Starlink per le sue operazioni, mentre il consigliere del Ministero dell’Interno Anton Gerahchenko ha sottolineato che Starlink ha contribuito a “salvare centinaia di migliaia di vite”.

Lo scorso ottobre Elon Musk aveva minacciato di spegnere Starlink in Ucraina per gli ingenti costi sostenuti. Nelle settimane successive però ha ottenuto tutte le rassicurazioni del caso da parte del Pentagono e della comunità internazionale.