Elon Musk torna alla carica su Twitter chiedendo un'indagine alla SEC

In seguito alla risposta data da Elon Musk al CEO di Twitter (costituita da una singola emoji), la vicenda dell'acquisto del social network da parte dell'imprenditore torna a far discutere. Infatti, il CEO di SpaceX ha tirato in ballo nientemeno che la SEC. Sì, avete capito bene.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge, in un ulteriore colpo di scena legato alla strana vicenda (che ricordiamo ha visto persino un presunto interessamento del rapper Snoop Dogg), un utente ha dichiarato che in questo contesto, in cui ricordiamo Musk afferma che il numero di bot tra i profili attivi giornalmente su Twitter sarebbe ben più elevato del 5% indicato dall'azienda, ci vorrebbe un'indagine della SEC (Securities and Exchange Commission), ovvero dell'ente federale statunitense che si occupa della vigilanza della borsa valori.

A sorpresa, il messaggio dell'utente è stato supportato dallo stesso Musk su Twitter, che ha commentato il tutto con un tag al profilo Twitter della SEC e la richiesta "c'è qualcuno a casa?" (probabilmente effettuata in modo un po' "ironico", ma ricordiamo che effettivamente l'acquisto di Twitter da parte di Musk è sospeso in attesa che si risolva la questione). Tra l'altro, il tweet dell'utente è stato pubblicato in risposta a un sondaggio "ironico" lanciato dal CEO di SpaceX che allude ancora una volta alla presunta presenza di molti bot su Twitter.

In ogni caso, la questione ha attirato l'attenzione anche per via dei problemi avuti da Musk con la SEC in passato. È noto infatti che l'imprenditore non veda esattamente di buon occhio l'ente federale statunitense. Insomma, Elon Musk ne ha combinata un'altra delle sue.