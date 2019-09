Elon Musk torna sul caso del sub inglese: 'Pedo Guy non significa pedofilo'

A poco più di un anno dal tanto discusso tweet di Elon Musk nei confronti del sub inglese che ha salvato i ragazzini intrappolati nella grotta in Thailandia, l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX torna a parlare della questione, e lo fa tramite i propri avvocati.

In un nuovo documento presentato dai legali dell'imprenditore sudafricano, gli avvocati di Musk sostengono che con l'espressione "pedo guy" il loro assistito non avrebbe in alcun modo mosso accuse di pedofilia nei confronti del signor Vernon Unsworth. Al contrario, nella dichiarazione spontanea si legge che il tweet del CEO non era diffamatorio ed "il termine 'pedo guy' era un insulto comune usato durante l'infanzia da Musk in Sudafrica, che significa 'vecchio inquietante' e mirava ad insultare l'aspetto ed il comportamento. L'espressione pedo guy non è un'accusa di pedofilia".

La vicenda, insomma è tutt'altro che chiusa nonostante le scuse di Musk arrivate tramite Twitter, in cui l'amministratore delegato del produttore di vetture elettriche aveva affermato che "le parole erano dettate dalla rabbia".

Lin Wood, capo consigliare di Unsworth, parlando con CNET non ha accolto favorevolmente la nuova azione di Musk, definita "uno sforzo disgustoso e trasparente per continuare ad imbrattare falsamente Vernon Unsworth senza prove credibili o verificate".

I rappresentanti di Musk non hanno fatto ulteriori commenti.