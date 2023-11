Elon Musk torna da Joe Rogan: il dissing a Zuckerberg continua

Certo, il momento è quello del lancio del chatbot Grok di xAI, ma è risaputo che una figura come Elon Musk possa riuscire ad attirare costantemente l'attenzione. Non sorprende, dunque, che sia già giunta l'ora di fare nuovamente riferimento all'imprenditore, visto che è tornato al podcast di Joe Rogan.

Ebbene, come fatto notare anche da Gizmodo, nella giornata del 31 ottobre 2023 è stata pubblicata su Spotify la puntata 2054 di "The Joe Rogan Experience", dalla durata di circa 2 ore e 40 minuti. Già dal primo minuto si comprende il tono dell'intervista, che ricorda per certi versi una precedente chiacchierata tra Musk e Joe Rogan.

Sì, l'imprenditore compare subito nel modo che potete vedere nell'immagine in copertina, mentre sul Web è stata pubblicata una foto del conduttore che scocca una freccia contro un Cybertruck. Inoltre, durante la puntata non è mancato l'assaggio di una pizza con ananas e acciughe (tutto nella norma per Musk). Tra una cosa e l'altra, lo show è immancabilmente proseguito con l'imprenditore che ha affermato che sarebbe ancora disposto a lottare contro Mark Zuckerberg, anche senza doversi allenare ulteriormente.

Il dissing insomma prosegue, anche se ormai risulta impensabile che la tanto attesa cage fight avvenga veramente. Questo non solo perché Zuckerberg è ai box, ma anche perché il CEO di Meta sembra ormai non volerne più saperne del rivale ("giustamente", potrebbe dire qualcuno). Per il resto, la quarta comparsa di Musk nel podcast di Joe Rogan (la prima è stata nel 2018) può essere recuperata integralmente, anche in video, su Spotify.