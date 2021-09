Elon Musk torna a parlare di Dogecoin, e la criptovaluta schizza del 6%

Elon Musk è tornato a parlare del Dogecoin, la criptovaluta-meme che qualche mese fa è stata protagonista di un vero e proprio rally. Il fondatore di SpaceX e CEO di Tesla, in una serie di tweet si è nuovamente soffermato sulla moneta del Cane, che ha guadagnato il 6% nelle ore successive

Nel tweet, Musk afferma che "è molto importante che le commissioni sui Dogecoin diminuiscano per renderli utilizzabili per acquistare cose come film". Il riferimento è ad una dichiarazione arrivata dal CEO di AMC, in cui aveva affermato che l'azienda statunitense potrebbe accettare Dogecoin per i pagamenti dei biglietti del cinema.

Questo scambio di vedute, come dicevamo poco sopra, ha provocato un incremento del valore di Dogecoin, che nel momento in cui stiamo scrivendo guadagna il 6,64% e viene scambiato a 0,2239 Dollari.

In generale, però in giornata odierna è tutto il settore delle criptovalute a registrare forti guadagni: il Bitcoin riporta un rialzo del 4% a 44.083,30 Dollari, dopo essere scivolato quasi a 40mila Dollari qualche giorno fa a causa del caso Evergrande. In crescita anche Ethereum, del 6,58% a 3.125,21 Dollari. Nella giornata di ieri è inoltre arrivata la notizia di un accordo siglato da Coinbase ed il Governo Americano da 1,36 milioni di Dollari.