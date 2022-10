Elon Musk torna a parlare di Twitter: ecco perché vuole comprarlo

Continua la saga dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo. Dopo la notizia riportata da Bloomberg secondo cui l'accordo Musk-Twitter potrebbe chiudersi prima del week-end, questa mattina il magnate è tornato a parlare della celebre piattaforma social.

In particolare, Musk avrebbe rivelato perché è intenzionato a comprare Twitter, svelando anche alcuni dei suoi piani futuri. In una lettera agli Inserzionisti di Twitter, l'uomo ha espresso la volontà di creare un luogo dove "un'ampia gamma di convenzioni possa essere discussa in modo sano senza ricorrere alla violenza".

Musk ha poi infatti dichiarato: "È per questo che voglio comprare Twitter. Non perché facile, non per fare soldi, ma per cercare di aiutare l'umanità". Dichiarazioni che arrivano in seguito alla notizia che Musk non ha intenzione di licenziare il 75% dei dipendenti dell'azienda, come invece era stato riportato in precedenza. Una notizia che ha sicuramente rallegrato gli animi dello staff della piattaforma.

Comunque sia, la trattativa sembra essere ormai agli sgoccioli e la conferma dell'acquisizione di Twitter da parte del miliardario potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ricordiamo, infatti, che se Musk non chiuderà l'accordo entro il week-end potrebbe andare incontro a non pochi problemi di tipo burocratico e giuridico. Per il momento, dunque, non ci resta che attendere.