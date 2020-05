Elon Musk: 'tra 10 anni le persone non dovranno più parlare, comunicheranno a mente'

Nel corso del podcast do Joe Regan dove ha parlato del nome del figlio, Elon Musk ha anche affrontato il tema di come sarà il futuro e come si evolveranno le relazioni umane da qui a dieci anni. Il CEO di SpaceX e Tesla ha dato una visione interessante.

Secondo Musk infatti nel giro di dieci anni le persone non avranno più il bisogno di utilizzare la comunicazione verbale, in quanto saranno in grado di interfacciarsi utilizzando una sorta di modo non verbale e non fisico. "Il nostro cervello si sforza molto quando deve trasformare un concetto complesso in parole, e questo provoca un'importante perdita di informazioni. A ciò bisogna aggiungere che le parole pronunciate devono essere interpretate, quindi decompresse dalla persona che sta ascoltando" ha affermato l'imprenditore sudafricano, il quale sostiene che gli umani si integreranno più facilmente con le macchine per rendere le comunicazioni più veloci ed accurate.

Nella sua vision un futuro di questo tipo porterà a benefici importanti, in quanto permetterà alle persone di comunicare meglio e capirsi perfettamente. A chi sostiene che in questo modo ci trasformeremo in una sorta di cyborg, Musk afferma che "lo siamo già. Abbiamo uno smartphone, un laptop e tanti dispositivi elettronici. Al giorno d'oggi è impossibile uscire senza cellulare, ad esempio".

Sul progetto che mira a collegare cervello a computer sta lavorando la società Neuralink di Elon Musk, con un progetto molto ambizioso.