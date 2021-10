Elon Musk, primo 'trilionario' per merito di SpaceX? No, lui ringrazia Dogecoin

Dopo il ritorno di fiamma tra Dogecoin ed Elon Musk, torniamo a parlare di questo curioso sodalizio che ormai va avanti da più di un anno, con il geniale miliardario tra i principali sostenitori della più famosa delle memecoin.

Non è infatti un mistero che Elon Musk detenga enormi quantitativi di questa criptovaluta. Tra l'altro, suo figlio potrebbe essere il più giovane "hodler" di Dogecoin di sempre.

Torniamo a parlare di questa curiosa passione del visionario CEO di Tesla per via di uno scambio di tweet avvenuto tra Musk e UberFacts. La pagina, infatti, nelle scorse ore ha affermato su Twitter che "Si prevede che Elon Musk sarà il primo trilionario al mondo, grazie a SpaceX". Di tutt'altro avviso lo stesso Elon Musk che, in risposta, ha puntualizzato con un lapidario "In Dogecoin".

Come riporta la fonte, attualmente il patron di SpaceX ha un patrimonio netto superiore al PIL della Nuova Zelanda e si appresta ad agganciare anche il Portogallo. Sicuramente gran parte della sua recente accelerata è dovuta al boom di Tesla, reduce da un Q2 impressionante in termini di profitti. Tra l'altro, la stessa Tesla ha superato 1 miliardo grazie a Bitcoin, con un guadagno da criptovalute pari a quanto ottenuto dalla vendita di automobili.