Elon Musk fa il troll su Twitter: ban per Block The Blue e verificati alcuni esponenti

Di recente alcuni utenti contrari alla spunta blu a pagamento hanno lanciato la campagna Block The Blue su Twitter, attirando l'attenzione di un buon numero di persone. Il prosieguo della vicenda va però ancora più in là: Twitter ha infatti verificato "manualmente" i profili di alcuni dei principali esponenti della campagna.

Sì, avete capito bene e come ben potete immaginare il tutto è stato visto un po' come un'azione da "troll" da parte di Elon Musk. Questo anche considerando che, come riportato da Wccftech e Mashable, è arrivato persino il ban di Block The Blue. Effettivamente, provando a raggiungere il profilo collegato alla campagna, al momento in cui scriviamo si legge che si fa riferimento a un "account sospeso".

Nel frattempo, però, alcuni degli esponenti che stavano attirando maggiormente l'attenzione, grazie anche a dichiarazioni rilasciate ai microfoni di portali come Mashable, hanno visto comparire sui propri profili la spunta blu, chiaramente senza aver mai pagato per Twitter Blue. Tra i nomi emersi maggiormente in questo contesto c'è ad esempio quello di Dril, che ha visto comparire sul suo account il tutto.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la risposta di Musk non è tardata ad arrivare. In un tweet pubblicato nella giornata del 23 aprile 2023 in un thread legato a quanto accaduto relativamente ai profili dei principali esponenti di Block The Blue, l'imprenditore ha infatti semplicemente scritto: "Un troll, io?". Insomma, ancora una volta Musk ne ha combinata una delle sue.