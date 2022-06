Elon Musk trolla YouTube: 'è più attenta al linguaggio che alle truffe'

Mentre Elon Musk continua ad essere sotto pressione per la questione Twitter, al punto che in molti continuano a parlare di un possibile annullamento dell’affare, sul suo profilo ufficiale presente sul social network non perde la sua ironia.

L’ultima “vittima” del miliardario sudafricano è YouTube. Con un meme pubblicato nelle scorse ore, che proponiamo come sempre in calce, il numero uno di Tesla e SpaceX ha lasciato intendere senza nemmeno troppi giri di parole che il team di moderazione di YouTube è più attento alle violazioni relative al linguaggio dei video piuttosto che alle pubblicità scam e truffe presenti sul sito. Un attacco nemmeno tanto indiretto, che ha nuovamente scatenato il dibattito intorno alla questione.

Nel corso degli anni, infatti, molti youtuber si sono lamentati delle maglie troppo strette imposte da YouTube al linguaggio, che non esita a demonetizzare i video. Musk ha posto l’attenzione su un tema importante, visto che negli ultimi tempi si è assistito ad un proliferare di truffe in cui i malviventi tentano di trarre in inganno gli utenti meno esperti per estorcere denaro e richiedere pagamenti in criptovalute. Emblematica è la truffa Bitcoin della falsa diretta YouTube dell’evento Apple, di cui abbiamo parlato su queste pagine lo scorso anno.