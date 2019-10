Elon Musk, primo tweet dalla connessione Starlink di SpaceX: 'Wow, funziona!'

La scorsa notte l'amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, sul proprio account Twitter ha inviato il primo tweet tramite la connessione a banda larga satellitare Starlink, che si basa sui satelliti lanciati negli scorsi mesi.

Musk è apparso molto sorpreso ed entusiasta dalle prove, e dopo un primo messaggio standard, in cui ha sottolineato come stesse "inviando questo tweet usando la connessione satellitare di Starlink", si è lasciato andare ad un "whoa! Funziona".

SpaceNews in un articolo pubblicato sulle proprie pagine ha precisato che il test è stato possibile grazie ad un terminale Starlink che SpaceX ha fornito a Musk per la sua abitazione, allo scopo di effettuare i test. La presidente della società, Gwynne Shotwell ha confermato che l'obiettivo è iniziare la commercializzazione della connessione satellitare negli Stati Uniti a metà 2020.

Per raggiungere questo obiettivo, SpaceX ha intenzione di lanciare da sei ad otto lotti di satelliti, il tutto di pari passo con la progettazione dei terminali per gli utenti.

Al momento il prezzo degli abbonamenti non è stato ancora reso noto, ma non è escluso che sia inferiore a quello medio di 80 Dollari che pagano gli utenti americani ogni mese per accedere ad internet. A livello tecnico si parla di una latenza di 25ms.

SpaceX ha lanciato 60 satelliti a maggio di quest'anno per testare il sistema, ma ha ottenuto l'autorizzazione da parte dell'FFC per posizionarne altri 11.943. Di recente però è stata presentata presso l'International Telecommunication Union la richiesta per lanciarne altri 30.000.