Elon Musk twitta, Doge risponde: guadagna 3 miliardi ma Shiba è ancora in alto

Elon Musk ha annunciato che la sua Università "Texas Institute of Technology and Science", il cui anagramma potrebbe non essere del tutto casuale, accetterà il pagamento della Retta in Dogecoin. Una notizia neanche troppo sorprendente, conoscendo l'autore del tweet.

Si potranno addirittura ricevere sconti, se si ha un cane come animale da compagnia. Ovviamente il post ha scatenato l'ilarità del web e c'è anche chi ci scherza, con alcuni fan di Shiba che chiedono se il cane dev'essere di razza certificata.

A non scherzare, invece, è Dogecoin, con una capitalizzazione che prende in un attimo 3 miliardi di dollari e una crescita istantanea di valore. Non è possibile stabilire con certezza se ci sia una reale correlazione, ma il tempismo del picco è quantomeno sospetto. Di fatto, i tweet di Elon Musk sul cagnolino digitale scatenano risposte e movimentano valore, volente o nolente.

Il canale TradingView, sempre su Twitter, ci fa notare come l'impennata sia avvenuta esattamente dopo il tweet, con un rally che non lascia troppo spazio all'immaginazione.

A ogni modo, per quanto la crescita fulminea di Dogecoin abbia del clamoroso, Shiba Inu sembra aver trovato una sua dimensione, stabile al nono posto per capitalizzazione nella classifica offerta da Coinmarketcap. Ricordiamo, infatti, che SHIB ha da poco superato Dogecoin in uno sprint incredibile durato appena qualche giorno nonostante le opinioni sfavorevoli di alcuni giganti del web. Soltanto ieri, infatti, abbiamo segnalato i tweet di Edward Snowden su Shiba.