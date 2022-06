Elon Musk twitta in italiano: il CEO di SpaceX dedica un tweet ad Andrea Bocelli

Sono passati pochi giorni dal tweet di Elon Musk sulla denatalità in Italia, che è stato ripreso dai principali organi di stampa del nostro paese, ed il CEO di SpaceX e Tesla ha dedicato un altro messaggio allo Stivale. Nello specifico, questa volta ha twittato proprio nella nostra lingua.

Nella notte italiana, infatti, Musk ha pubblicato due messaggi in cui si legge semplicemente “Con te partirò” e “Ave Maria”. Se il primo aveva spiazzato molti, dopo il secondo è apparso più chiaro il motivo, visto che ha taggato Andrea Bocelli.

Nella giornata di ieri, infatti, si è spenta la madre del tenore toscano, ad 84 anni. Musk è un grande ammiratore di Andrea Bocelli, ed ha voluto inviare le sue condoglianze tramite Twitter.

La notizia della morte di Edi Aringhieri, è stata data proprio dal figlio Andrea con un post su Facebook corredato da una fotografia che lo ritrae proprio insieme a quella che è stata una donna fondamentale per la sua vista, dal momento che fu lei ad iscriverlo all’Istituto Musicale Pietro Mascagni di Livorno dove iniziò a studiare canto. “Mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso” si legge nel post.

