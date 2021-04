Elon Musk twitta nuovamente su Dogecoin: la criptovaluta cresce del 340% in 7 giorni

Il rally di Dogecoin, la criptovaluta preferita da Elon Musk di cui ha spesso parlato il CEO di SpaceX e Tesla nelle ultime settimane. Dopo qualche giorno di pausa, il sudafricano è nuovamente tornato sulla questione, facendo schizzare ulteriormente la moneta.

E' bastato il tweet che proponiamo in calce, in cui si vede il cane che dà il nome alla criptovaluta sulla Luna, per spingerla ulteriormente verso l'alto. Come notato da alcuni analisti, infatti, subito dopo il meme Dogecoin ha riportato una crescita del 12%, che si aggiunge a quella degli scorsi giorni.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Dogecoin viene scambiato a 0,2778 Dollari, con un incremento del 106,26% rispetto alla giornata di ieri e del 340% su base settimanale. In generale però è tutto il mercato delle criptovalute a riportare forti incrementi, anche grazie alla recente quotazione in borsa di Coinbase.

Il Bitcoin attualmente viene scambiato a 61.187,58 Dollari, in calo del 2,64% rispetto ad ieri. Cala anche Ethereum, a 2.415,44 Dollari, dell'1,92%. Qualche ora fa abbiamo riportato un'altra notizia importante: il Bitcoin ha superato quota 1 trilione di Dollari di capitalizzazione ed ha raggiunto tale risultato molto più velocemente rispetto a colossi tech come Apple, Google ed Amazon.

Approfittiamo della news su Dogecoin per rinnovare l'invito ad andarci cauti con gli investimenti sulle criptovalute dal momento che sono note per la loro volatilità.