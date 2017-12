Elon Musk ha twittato per sbaglio il suo numero di cellulare!

E' stata una mattinata piuttosto movimentata, quella disu Twitter. Il fondatore di, infatti, non ha solo mostrato il nuovo Falcon Heavy sul proprio account, ma è incappato in un grave errore.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, che è stato ovviamente censurato per ovvie ragioni, Musk ha twittato per sbaglio il proprio numero di cellulare privato.

Il messaggio mostrato nell'immagine era rivolto all'amico e co-fondatore di Oculus VR, John Carmack, a cui il visionario di Tesla si è rivolto chiedendogli "un secondo per parlare", allegando il numero di cellulare per intero.

Chiaramente si è trattato di un errore, anche piuttosto grave considerando la portata del personaggio, dal momento che il messaggio era chiaramente privato e confidenziale, e probabilmente Musk lo voleva inviare alla casella di posta privata del collega, e non pubblicamente, rendendolo visibile a milioni di persone e followers che ogni giorno lo seguono con passione ed interesse sul proprio account.

Musk ha immediatamente provveduto a cancellare il tweet ed ha effettuato il reindirizzamento del numero. Se ora si prova a chiamare, infatti, si viene accolto dal messaggio del popolare videogioco God of War: "By the Gods you've done it. Somehow you've found your way here to me. I offer you my congratulations and my respect".

Insomma, anche in circostanze difficili, che avrebbero mandato nel panico qualsiasi persona famosa, Musk non ha perso il suo senso dell'umorismo che lo ha da sempre contraddistinto.