Elon Musk su Twitter: 'l'80% della popolazione mondiale ha uno smartphone'

Dopo aver scoperto che Elon Musk ha creato un videogioco all'età di soli dodici anni, torniamo a parlare del miliardario proprietario di Tesla e SpaceX, questa volta per via di un suo tweet. Come sempre i post di Elon Musk riescono a infiammare Twitter, generando un enorme numero di risposte e di meme.

Oggi, però, Musk non ha usato Twitter per manovrare il mercato delle criptovalute o per promuovere l'ultimo prodotto di Tesla, ma per commentare l'elevato tasso di adozione degli smartphone negli ultimi anni. In particolare, nelle scorse ore Elon Musk ha fatto esplodere Twitter dichiarando che una fetta enorme della popolazione mondiale, pari all'80%, possiede uno smartphone.

La dichiarazione di Musk è arrivata in risposta ad un altro tweet, quest'ultimo dell'utente Lex Friedman, che ha scritto: "15 anni fa, oggi, Steve Jobs svelava il primo iPhone. Oggi ci sono 6.3 miliardi di persone con uno smartphone". Il tweet di Friedman, pubblicato per ricordare l'annuncio del primo iPhone di Apple, continua spiegando che "L'adozione della tecnologia è stata incredibilmente rapida e sta diventando ancora più rapida. Ciò può sia aiutare l'umanità che distruggerla. Entrambe queste possibilità devono essere considerate ogni volta che creiamo qualcosa di nuovo".

La risposta di Musk, estremamente concisa, è stata "è incredibile come l'80% degli esseri umani abbia uno smartphone". Un normalissimo tweet, insomma. Tuttavia, il fatto che Musk abbia rilanciato il tweet di Friedman è stato preso da molti fan del miliardario come una sorta di "segno" del fatto che Tesla stia ancora lavorando al suo TeslaPhone.

I rumor su TeslaPhone sono numerosi e circolano soprattutto tra i fan più sfegatati del miliardario, che però ha spiegato di non essere interessato agli smartphone, che a suo avviso nel giro di dieci anni verranno sostituiti da tecnologie più avanzate come NeuraLink. D'altro canto, anche Apple sembra essere convinta che la Realtà Aumenta e il Metaverso sostituiranno iPhone nel giro di una decina d'anni.

Ad ogni modo, stando a quanto riporta Slashgear, a prescindere da quali siano le criptiche intenzioni del tweet di Musk, i conti del CEO di Tesla tornano perfettamente: al momento, i dati di Statista riportano che nel mondo vi sono 6,38 miliardi di utenze smartphone attive, mentre nel 2021 la popolazione globale era di 7,87 miliardi di persone. Con le dovute proporzioni, ciò significa che circa l'81% della popolazione globale possiede uno smartphone, al momento.

D'altro canto, gli smartphone sono decisamente più accessibili dei computer e dei tablet, ed hanno trovato un'enorme diffusione anche laddove le tecnologie tradizionali hanno poco radicamento, come nelle zone più rurali e povere del mondo. In particolare, la possibilità di connessione a Internet e di tenersi in contatto in forme diverse, come chiamate, messaggi e servizi web con amici, famigliari e parenti hanno garantito un'enorme e rapidissima espansione degli smartphone negli ultimi dieci anni.