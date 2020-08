Elon Musk su Twitter: 'gli alieni hanno costruito le Piramidi', furia dall'Egitto

E' scoppiato un vero e proprio scontro diplomatico tra Elon Musk e l'Egitto. Alla base delle polemiche, un tweet inviato dall'imprenditore sudafricano, secondo cui le Piramidi Egizie sarebbero state costruite dagli alieni.

In un tweet, che proponiamo in calce, Musk ha scritto senza mezzi termini che "gli alieni hanno costruito le Piramidi". Il messaggio ha ottenuto oltre mezzo milioni di like ed 80mila retweet, ma dall'Egitto è arrivata una ferma condanna al tweet.

Rania A. Al Meshat, il ministro per la Cooperazione Internazionale dell'Egitto, ha infatti risposto per le righe a Musk: "seguo il suo lavoro con molta ammirazione. Invito lei e Space X a esaminare gli scritti che spiegano come sono state erette le piramidi e anche a visitare qui da noi le tombe dei costruttori delle stesse. Signor Musk, l’aspettiamo" ha affermato.

Musk, di concerto, ha quasi ritrattato, ma prima ha scritto che "Ramsete II era un alieno" e poi che "la Grande Piramide è stata la struttura più alta realizzata dagli uomini per 3800 anni. Tremila e ottocento anni”, con tanto di articolo della BBC in cui il popolare giornale discuteva proprio della costruzione delle Piramidi.

Anche Zari Hawass, uno dei più popolari archeologi del paese, ha condannato le dichiarazioni di Musk, definendole "una totale allucinazione".

Nel frattempo, nella giornata di ieri SpaceX ha riportato gli astronauti dell'ISS sulla Terra a bordo della capsula Crew Dragon.