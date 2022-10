Elon Musk e Twitter: sembra tutto pronto, mentre Tesla potrebbe valere più di Apple

Non è passato molto da quando abbiamo approfondito su queste pagine vicende legate a Elon Musk. Tranquilli, questa volta niente meme con Kanye West e Donald Trump. Infatti, al centro delle più recenti novità relative al CEO di SpaceX ci sono l'acquisizione di Twitter e il valore di Tesla.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Gizmodo ed Electrek, in una recente call con gli azionisti di Tesla, avvenuta nella giornata del 19 ottobre 2022, Musk è sembrato "all-in" sulla questione Twitter. In questo contesto, il CEO di SpaceX ha infatti affermato che non vede l'ora di terminare il tutto.

Le affermazioni di Musk lasciano dunque intendere che la questione potrebbe chiudersi entro il 28 ottobre 2022, considerando anche il fatto che l'imprenditore si è soffermato inoltre sulle potenzialità future del social network. In ogni caso, il 28 ottobre 2022 è la data fino a cui è sospeso il processo tra il CEO di SpaceX e Twitter, dunque il "tempo massimo" che Musk ha a disposizione per evitare che il tutto riprenda sta ormai giungendo al termine.

Per il resto, sempre nell'ambito delle conversazioni con gli azionisti Tesla, Musk ha affermato: "Sono dell'opinione che possiamo superare di gran lunga l'attuale capitalizzazione di mercato di Apple. In effetti, vedo un potenziale percorso per Tesla per valere più di Apple e Saudi Aramco messe insieme".