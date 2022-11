Elon Musk e Twitter: ora ne fa una questione di élite, puntando il dito sui media

In seguito alla sospensione di Twitter Blue, arrivata dopo giornate a dir poco "caotiche" per il social network, Musk è tornato a commentare la vicenda. Questa volta, l'imprenditore ha puntato il dito sui media.

Infatti, nella serata italiana dell'11 novembre 2022 il CEO ha pubblicato alcuni tweet in cui, come al solito, non le manda di certo a dire: "Mentre Twitter persegue l'obiettivo di elevare il giornalismo partecipativo, l'élite dei media farà di tutto per impedire che ciò accada", ha scritto Musk. Questo poco prima di proseguire affermando che "I media mainstream continueranno a prosperare, ma la maggiore concorrenza dei cittadini li renderà più accurati, poiché il loro oligopolio sull'informazione verrà interrotto".

Musk sta inoltre continuando a insistere sul fatto che Twitter sarebbe al centro di un'ampia crescita, nonostante, secondo fonti come The Verge, le indicazioni fornite dallo stesso CEO in un meeting interno all'azienda sarebbero non propriamente rosee. Infatti, in questo contesto, Musk avrebbe affermato che "il fallimento non sarà fuori questione" se l'azienda non riuscirà a generare entrate maggiori rispetto a quanto spende. Ricordiamo che nel frattempo sono emersi report che sembrerebbero delineare un quadro quantomeno caotico in Twitter, visto che un avvocato ha avvertito di potenziali multe per miliardi di dollari e affermato che potrebbero essere state svolte operazioni non esattamente "ragionate" in ambito privacy.

Il CEO è in ogni caso tornato sulla questione, sempre nella serata dell'11 novembre 2022, in un ulteriore tweet, in cui si legge: "L'incredibile ironia della situazione è che il fatto che i media dicano di Twitter e me che falliamo ininterrottamente sta portando a una crescita massiccia di Twitter". Nel corso della giornata, Musk aveva già affermato in un altro tweet che di recente sarebbe stato raggiunto il massimo storico di utenti attivi su Twitter.



Aggiornamento ore 21:33 11/11/2022: Musk ha eliminato il tweet in cui si faceva riferimento "all'ironia della situazione".