Elon Musk su Twitter: 'rendiamo l'umanità una specie multiplanetaria!'

Elon Musk è sempre al centro di un vero e proprio "mirino mediatico", poiché ogni sua dichiarazione riesce molto spesso a fare il giro del mondo in poche ore. Sicuramente una grande "pubblicità" per il CEO di SpaceX, ma che a volte - così come abbiamo visto in passato - potrebbe ritorcersi contro in maniera inaspettata.

Il miliardario è sempre stato un grande sostenitore del Pianeta Rosso, tant'è che si è anche ironicamente autoproclamato "imperatore di Marte". Il sogno di Musk è proprio quello di raggiungere il pianeta, facendo diventare gli esseri umani una specie multiplanetaria, stabilendo persino una linea temporale per l'impresa.

Giovedì scorso, Musk ha ulteriormente rinnovato la sua idea di sbarcare su Marte sempre su Twitter. "Rendiamo l'umanità una specie multiplanetaria!", ha dichiarato il miliardario in un tweet, mentre nell'altro post ha sottolineato che "il sostegno pubblico per la vita su Marte è fondamentale per realizzarla".

Insomma, il CEO di SpaceX sembra avere le idee chiare: addirittura secondo lui i primi coloni che sbarcheranno sul Pianeta Rosso moriranno sicuramente. Tuttavia prima di arrivare sull'arido mondo ci vorrà del tempo, poiché attualmente la compagnia sta ancora testando la nave spaziale che sarà protagonista dell'impresa (l'ultimo test fortunatamente è andato tutto secondo i piani).