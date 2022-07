Elon Musk e Twitter, scelta la data della resa dei conti: spunta il piano di Musk

A pochi giorni dal trimestrale non propriamente roseo di Twitter, si torna a fare riferimento all'acquisizione da parte di Elon Musk. Infatti, è stata scelta una data per la "resa dei conti".

Ebbene, stando anche a quanto riportato da SlashGear, la data di inizio del processo tra le parti sarà il 17 ottobre 2022, come stabilito da un giudice della Delaware Court of Chancery. In parole povere, la "resa dei conti" sta per iniziare: ricordiamo infatti, per chi non lo sapesse, che Twitter ha deciso di passare alle vie legali per spingere Musk a completare il processo di acquisizione. La cifra in ballo? 44 miliardi di dollari.

Di mezzo c'è una lunga storia, che vede al centro il numero di bot presenti su Twitter, che secondo Musk sarebbe ben più elevato rispetto a quanto dichiarato dalla piattaforma. Questa situazione sta portando il CEO di SpaceX a volersi ritirare dall'acquisizione di Twitter, ma chiaramente dall'altra parte non sono d'accordo. Ricordiamo in ogni caso che Musk aveva tentato di far rinviare il processo al 2023, cosa che a quanto pare non è andata a buon fine.

Nel frattempo, si sta discutendo in merito a quello che sarebbe il presunto piano di Musk, in quanto Wccftech riporta che il CEO di SpaceX starebbe semplicemente tentando di far scendere il costo dell'operazione. Tesi supportata da Charles Gasparino di FOX Business Network, che ha affermato che "banchieri vicini a Elon Musk" penserebbero che si tratti di una mossa di questo tipo. Cosa accadrà nella vicenda Twitter? Staremo a vedere.