Elon Musk - Twitter, forse ci siamo: l'accordo si chiude prima del weekend?

Elon Musk potrebbe formalizzare l’accordo per l’acquisizione di Twitter entro la fine di questa settimana. La notizia è stata riportata da Bloomberg, secondo cui il CEO sudafricano avrebbe informato i suoi partner bancari che intende chiudere l’affare entro venerdì prossimo.

La notizia è stata ripresa anche da Reuters, secondo cui gli avvocati di Musk avrebbero inviato i documenti necessari ai partner azionari in vista della formalizzazione dell’operazione. I partner includono il gigante delle criptovalute Binance, ma anche Oracle e Sequoia Capital, mentre il gruppo di istituti bancari che ha promesso un credito da 13 miliardi di Dollari è guidato da Morgan Stanley.

La chiusura potrebbe avvenire a più di sei mesi da quando Elon Musk si è offerto di acquistare Twitter per 54,20 Dollari per azioni, per un totale di 44 miliardi di Dollari.

Secondo le indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, Elon Musk potrebbe tagliare il 75% del personale di Twitter, licenziando circa 5.500 dipendenti in praticamente tutti i rami societari. Il rumor non è stato accolto favorevolmente da un ex dirigente del social network, il quale ha spiegato che una scelta di questo tipo sarebbe devastante per la qualità del servizio.

Elon Musk aveva lasciato intendere che la questione Twitter potrebbe chiudersi entro il 28 Ottobre, ed il rapporto di Bloomberg di oggi non fa altro che corroborare tale ipotesi.