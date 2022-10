Elon Musk, Twitter e lo spettro del blocco per sicurezza nazionale

La fase potenzialmente conclusiva delle trattative legate all'acquisizione di Twitter prosegue e si inizia a delineare l'eventualità in cui Musk potrebbe licenziare molte persone. È in questo contesto che inizia a emergere lo spettro del blocco per sicurezza nazionale.

Secondo quanto riportato da Bloomberg e ArsTechnica, l'amministrazione Biden starebbe discutendo in merito a come procedere relativamente alle recenti iniziative di Musk. Non si fa solamente riferimento alle trattative in corso per l'acquisizione di Twitter, bensì anche al progetto Starlink. In parole povere, si starebbe cercando di comprendere se procedere o meno con revisioni per questioni di sicurezza nazionale.

Le motivazioni sarebbero da ricercarsi, secondo le fonti, nelle recenti dichiarazioni di Elon Musk sulla guerra in Ucraina, nonché nel tentativo di smarcarsi dai costi di Starlink in Ucraina (alla fine l'imprenditore ha deciso di continuare a offrire il servizio gratuitamente). La preoccupazione del Governo statunitense sarebbe dunque relativa ai potenziali investitori esteri attirati dai progetti di Musk, che potrebbero rientrare tra i problemi a livello di sicurezza nazionale.

In ogni caso, questo tipo di revisione potrebbe potenzialmente bloccare l'acquisizione di Twitter. Certo, per il momento è tutto in evoluzione e non si sa nemmeno se effettivamente queste revisioni arriveranno (si starebbe cercando di comprendere se il tutto è fattibile a livello legislativo, ma Adrienne Watson, portavoce della Casa Bianca, ha smentito le voci secondo cui si starebbero tenendo queste discussioni). Insomma, la questione va presa con le pinze. Cosa accadrà? Staremo a vedere (ricordiamo che il processo tra Twitter e Musk è sospeso fino al 28 ottobre 2022, dunque quest'ultima giornata potrebbe risultare una data di svolta).

Va detto per il resto che Elon Musk non ha mancato di farsi notare anche in questo contesto. Infatti, il CEO di SpaceX ha risposto a un tweet lasciato dal cultore di arti marziali miste Nik Lentz sotto a un post in cui si fa riferimento all'eventualità. "Sarebbe isterico se il governo impedisse a Elon di pagare in eccesso per Twitter", ha scritto Lentz, "ironizzando" sul fatto che Musk starebbe "pagando troppo" per Twitter. La risposta del CEO di SpaceX? Due emoji: 100 percento e faccina che ride.