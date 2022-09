Elon Musk: Twitter avrebbe violato l'accordo pagando milioni al whistleblower

In seguito alla questione della mancata acquisizione di Twitter da parte di Disney, i riflettori tornano sul presente e sulla volontà di Elon Musk di ritirarsi dalle trattative. Infatti, il team legato del CEO di SpaceX ha inviato una nuova lettera.

A riportare la vicenda sono Washington Post e The Verge: il team legale di Musk sta cercando di mettere fine all'accordo (ricordiamo che ci sono di mezzo 44 miliardi di dollari), puntando questa volta il dito contro un accordo di fine rapporto tra Twitter e il whistleblower Peiter "Mudge" Zatko. Secondo Elon e soci, infatti, quest'ultimo rappresenterebbe una violazione.

Di recente è emerso che Twitter ha pagato a Zatko e al suo team legale 7,75 milioni di dollari. In che modo questo sarebbe una violazione nell'ambito dell'acquisizione del social network da parte di Elon Musk? Secondo quanto affermato dal team legale del CEO di SpaceX, una disposizione legata all'accordo di vendita violerebbe qualsiasi pagamento di fine rapporto che non rientri "nel normale corso degli affari". La lettera è stata inviata al chief legal officer di Twitter, Vijaya Gadde, nella giornata del 9 settembre 2022.

Il pagamento a Zatko è avvenuto a giugno 2022, ma Musk avrebbe appreso il tutto solamente nella giornata di sabato 3 settembre 2022, ovvero quando Twitter ha reso noto di aver effettuato quest'operazione in documenti portati in tribunale. Insomma, la vicenda si fa sempre più ricca di dettagli, in vista dell'inizio del processo tra Musk e Twitter (che il CEO di SpaceX non sta riuscendo a far rinviare per il momento).