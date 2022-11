Elon Musk ha ufficialmente fatto tornare Donald Trump su Twitter

In seguito al sondaggio per il ritorno di Trump su Twitter, Elon Musk ha ufficialmente ripristinato l'account Twitter del tycoon. La scelta arriva in un periodo quantomeno caotico per il social network dei cinguettii, nonché a pochi giorni dal ritorno in campagna elettorale di Trump in vista delle elezioni USA 2024.

Ricordiamo che di recente Musk aveva già ripristinato alcuni account bannati, ma come ben potete immaginare la situazione che ha richiesto maggiore tempo è stata quella relativa all'ex Presidente degli Stati Uniti d'America. Era stata promessa la formazione di un consiglio di moderazione ad hoc prima di prendere decisioni di questo tipo, ma al momento non è chiaro se quest'ultimo sia stato effettivamente formato.

A tal proposito, la scelta di Musk deriva da un sondaggio pubblico su Twitter, che ha visto la partecipazione di circa 15 milioni di account e si è concluso con un 51,8% a favore del ritorno di Trump. Nella notte italiana tra il 19 e il 20 novembre 2022, dunque, Musk ha scritto che "Le persone hanno scelto. Trump tornerà. Vox Populi, Vox Dei".

Tutto ciò poche ore prima di pubblicare un ulteriore tweet in cui si legge semplicemente: "Twitter è viva". Il ripristino del profilo di Trump, che tra l'altro arriva in un periodo di dimissioni di massa da Twitter, ha fatto tornare Musk nuovamente sotto la lente d'ingrandimento, ma per il momento non è chiaro se Trump abbia intenzione o meno di tornare effettivamente a usare il social network (in quanto sembrerebbe, perlomeno per ora, essere intenzionato a utilizzare la piattaforma Truth).

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da The Verge e Bloomberg, il Governo statunitense starebbe investigando su Twitter per comprendere se gli investitori stranieri hanno accesso ai dati degli utenti della piattaforma. Di mezzo ci sarebbero anche accordi legati ad Arabia Saudita e Cina. Come si evolverà la situazione? Non possiamo che stare a vedere.