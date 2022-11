Elon Musk, ultimatum ai dipendenti Twitter: 'o vi impegnate di più o sarete licenziati'

Nuovo ultimatum di Elon Musk ai dipendenti Twitter. Questa volta, l’amministratore delegato sudafricano si è rivolto a coloro che sono ancora sotto contratto con il social network tramite una mail dove li ha invitati a lavorare in maniera più intensa.

Ai dipendenti è stato chiesto di firmare un documento per impegnarsi a lavorare di più. Nella mail è presente una domanda formulata in questo modo: “se sei sicuro di voler far parte del nuovo Twitter, fai clic su Sì sul link sottostante”.

Chiunque non firmi l’impegno entro le ore 17 di giovedì (ora di New York), riceverà tre mesi di indennità ma sarà licenziato dall’azienda. Nell’e-mail inviata a mezzanotte, che è stata pubblicata dal Washington Post, Musk afferma che Twitter “dovrà essere estremamente hardcore” in futuro. “Ciò significherà lavorare per lunghe ore ad alta intensità” aggiunge il numero uno di Tesla e SpaceX.

Nella giornata di ieri sono emersi altri rapporti interni su Twitter sul sistema di verifica che il social network ha prima lanciato e poi ritirato a seguito dei numerosi problemi riscontrati, ma che si prepara a tornare il 29 Novembre 2022 prossimo, come annunciato dallo stesso CEO.

Continua a far discutere intanto il licenziamento di uno sviluppatore Twitter annunciato in pubblica piazza da Musk tramite il social network, dopo che questo aveva contraddetto l’amministratore delegato.