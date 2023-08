Per Elon Musk noi umani viviamo all'interno di una simulazione, ecco perché

Lo stesso uomo che vuole colonizzare Marte per salvare l'umanità da catastrofi globali come guerre nucleari e pandemie, ha un'altra preoccupazione che va oltre i confini del nostro pianeta e persino della nostra galassia: la possibilità che tutta la nostra esistenza sia una gigantesca simulazione informatica. Elon Musk l'ha sparata grossa?

Cosa significa veramente vivere in una simulazione? La questione non è nuova e affonda le sue radici in millenni di dibattiti filosofici sulla natura della realtà. Tuttavia, la versione moderna di questa ipotesi è stata formalizzata nel 2003 da Nick Bostrom, che ha suggerito che, con l'avanzamento della potenza di elaborazione, le simulazioni diventeranno talmente realistiche da essere indistinguibili dalla realtà.

Se ciò dovesse accadere, ci sono solo tre possibili scenari: nessuna specie intelligente sopravvive abbastanza a lungo per creare una simulazione; le specie intelligenti che ne sono capaci scelgono di non farlo; oppure una specie intelligente crea effettivamente una simulazione. In quest'ultimo caso entriamo in un vortice di realtà annidate, una dentro l'altra, che ci porta a concludere che la maggior parte degli esseri coscienti possano vivere all'interno di una simulazione.

E qui sta il nocciolo della questione: se una sola simulazione venisse creata, allora è molto probabile che tutta l'umanità - e forse l'universo stesso - possa effettivamente vivere dentro un programma. Prima di cadere in una spirale di disperazione esistenziale, però, considerate questo: se una simulazione è indistinguibile dalla realtà, allora perché non trattarla come tale? Dopo tutto, la scienza richiede che le teorie siano testabili, e finora, l'ipotesi della simulazione non ha superato questo ostacolo.

Alla fin fine, Musk potrebbe avere anche ragione... oppure no?