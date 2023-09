Elon Musk unirà i dati di Twitter e Tesla per addestrare un nuovo modello IA?

Non è semplice comprendere quando un personaggio come Elon Musk risulti serio nelle sue affermazioni o quando queste siano invece frutto di altro (chi ha detto Publicity stunt?). Tuttavia, visto che si fa riferimento a una figura di spicco del mondo Tech e non solo, ogni tanto è bene dare un'occhiata alle esternazioni dell'ormai 52enne imprenditore.

In attesa infatti dell'imminente uscita, anche in Italia, della biografia di Elon Musk a cura di Walter Isaacson, che approderà sul nostro mercato il 12 settembre 2023 per Mondadori (e promette di fornire maggiori dettagli sul "lato oscuro" dell'imprenditore), il noto biografo statunitense ha svelato quello che sarebbe il piano di Musk per il lungo periodo.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo, in un articolo a firma Isaacson, pubblicato a settembre 2023 sul TIME, si afferma che i passi falsi dell'imprenditore degli ultimi anni sarebbero da ricondurre alla sua volontà di puntare sull'intelligenza artificiale. D'altronde, questa descrizione sembra coincidere col recente annuncio della nuova azienda xAI di Musk, che ricordiamo si pone l'obiettivo di "comprendere la reale natura dell'universo".

Per il lungo periodo, l'idea dell'imprenditore sarebbe quella di unire tutte le sue aziende, quantomeno nel senso di utilizzare i dati provenienti da Tesla, SpaceX e Neuralink per addestrare un nuovo modello di intelligenza artificiale legato a xAI. Questo sembrerebbe inoltre fornire un altro punto di vista sulla tanto criticata acquisizione di Twitter (ora ribattezzato X), visto che anche i dati degli utenti di questa piattaforma avrebbero fatto gola all'imprenditore.

Secondo Isaacson, Musk potrebbe insomma pensare a una fusione di tutte le sue aziende, per raggiungere quello che viene descritto come "l'obiettivo finale": creare una AGI (intelligenza artificiale forte). Abbiamo già spiegato di cosa si tratta nel nostro approfondimento relativo all'IA più avanzata, ma in linea generale si fa riferimento a una soluzione in grado di apprendere un qualsivoglia compito intellettuale che può essere imparato da un umano.

Per raggiungere il suo obiettivo, Musk sarebbe dunque pronto a utilizzare sia dati come il testo (basandosi, ad esempio, su quanto pubblicato sul Web dagli utenti di Twitter/X) che indicazioni legate al mondo reale (provenienti, ad esempio, dalle immagini catturate dalle telecamere del sistema Full Self-Driving di Tesla). Essenzialmente, l'imprenditore vorrebbe sia realizzare chatbot in stile ChatGPT che robot fisici in grado di muoversi in spazi reali (a tal proposito, il reveal di Tesla Optimus potrebbe dirvi qualcosa).

Per il resto, perlomeno secondo la ricostruzione di Isaacson, sarebbe proprio la paura dell'imprenditore relativa a un possibile utilizzo non etico di queste soluzioni ad averlo portato a lanciare xAI. Le controversie di Elon Musk non sembrano però di certo destinate a finire, in quanto uno dei primi progetti dell'azienda sarebbe legato allo sviluppo di un chatbot IA simile a ChatGPT, ma descritto come "politicamente neutrale", cosa che sta già facendo discutere visto quanto accaduto con Twitter. Cosa accadrà in futuro? Musk riuscirà davvero a utilizzare la "miniera d'oro di dati" che è riuscito a ottenere in questi anni per lanciare un progetto IA rivoluzionario? Staremo a vedere.