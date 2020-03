Per Elon Musk l'università ed i college servono solo 'per divertirsi' e non per studiare

Nel corso della conferenza Satellite 2020 di ieri, Elon Musk ha ribadito un concetto di cui aveva discusso già in passato e che sicuramente sarà al centro di discussioni: non c'è bisogno di andare al college (o università) per studiare. Il tutto nonostante sia laureato in economia e fisica.

Secondo Musk, infatti "tutte le conoscenze sono disponibili in rete, gratis", ecco perchè "i college servono solo per divertirsi e per dimostrare che puoi essere autonomo".

Lo scorso dicembre, sul proprio account ufficiale Twitter l'imprenditore sudafricano aveva affermato che per lavorare nelle proprie aziende non c'è bisogno di alcuna laurea.

Nel 2017 su queste pagine abbiamo parlato della scuola Ad Astra, le cui lezioni si terrebbero negli uffici di SpaceX. Anche nella biografia in libreria dallo scorso anno, il CEO di SpaceX e Tesla parla più volte della sua visione d'istruzione e dei percorsi formativi offerti da scuole ed università.

Negli ultimi giorni però l'imprenditore ha fatto parlare di se per i suoi tweet sul Coronavirus. Musk, senza mezzi termini ha definito "stupido" tutto il panico creato intorno all'epidemia, e poco dopo ha specificato che il tasso di mortalità è sovrastimato a causa dei casi non noti ed i tamponi non effettuati a tutti.

