Elon Musk: il primo uomo della storia a perdere 200 miliardi di dollari

Dopo aver ripercorso quanto accaduto nel 2022 nel mondo tech, tirando inevitabilmente in ballo il nome di Musk, è già giunto il momento di tornare a fare riferimento al noto imprenditore. Infatti, è emerso che quest'ultimo rappresenta il primo uomo della storia a perdere 200 miliardi di dollari.

A tal proposito, come fatto notare anche da Gizchina, un report di Bloomberg ha approfondito il fatto che il calo record del patrimonio netto di Musk non ha precedenti. Va infatti notato che Elon Musk è stata la seconda persona nella storia, dopo Jeff Bezos, ad accumulare una fortuna indicata in 200 miliardi di dollari.

Ora però, tra acquisizione di Twitter e crollo delle azioni Tesla, Musk è il primo a ottenere il record all'inverso. Pensate che il 4 novembre 2021 il patrimonio dell'imprenditore aveva raggiunto i 340 miliardi di dollari, mentre ora la sua fortuna arriva circa a 137 miliardi di dollari. Questo ha di recente portato, tra l'altro, a un Musk non più uomo più ricco del mondo, situazione che va a favore di Bernard Arnault.

Insomma, il significativo calo legato a Tesla ha fatto raggiungere all'imprenditore un record non esattamente positivo. In tutto ciò, Musk continua a fare Musk: nonostante tutto, a fine 2022 l'imprenditore si è detto sicuro che Tesla diventerà l'azienda dal maggior valore al mondo. Solamente il tempo darà risposte.