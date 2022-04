Elon Musk agli utenti di Twitter: 'volete il pulsante modifica?', il riscontro è clamoroso

La notizia di ieri è senza dubbio stata l’acquisizione del 9,2% di Twitter da parte di Elon Musk: il CEO sudafricano è ora il maggior azionista del social network, e secondo molti dietro questa mossa potrebbe anche esserci una scalata che potrebbe portarlo a rilevare la maggioranza della compagnia.

Nel frattempo, però, sul suo account già sta iniziando a lanciare idee.

Musk, nello specifico, nella notte si è rivolto ai suoi milioni di follower su Twitter attraverso un sondaggio in cui ha chiesto se desiderano un pulsante per modificare i tweet inviati. La funzione è stata a a lungo richiesta da parte degli utenti ma almeno al momento non è stata accolta dalla dirigenza. Il riscontro del sondaggio è stato clamoroso: Musk ha ricevuto oltre 350mila risposte ed oltre il 76% di esse sono state positive, mentre il 24% ha votato no.

Come osservato da molti, però, nonostante sia diventato l’azionista più importante di Twitter, è improbabile che Musk abbia il potere di guidare la società con l’inserimento di nuove funzioni o possa essere talmente influente da far modificare il funzionamento del social network. Tuttavia, la mole di risposte ricevute potrebbe sicuramente rappresentare un punto di svolta importante per permettere ai dirigenti ed ingegneri di tastare il sentore degli utenti.

Qualche mese fa, Twitter aveva stuzzicato gli utenti per il tasto modifica, invitando gli utenti ad indossare la mascherina in tempo di Covid.