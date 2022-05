Elon Musk valuta un abbonamento per Twitter, ma non per tutti

A seguito dell’ufficializzazione del passaggio di Twitter nelle mani di Elon Musk per 44 miliardi di Dollari, il nuovo proprietario della piattaforma di microblogging sta già dispensando sui social qualche indicazione su ciò che potrebbe fare nel momento in cui l’affare sarà finalizzato.

Musk, nello specifico, ha suggerito che Twitter potrebbe davvero diventare a pagamento, ma non per tutti. Il CEO sudafricano ha voluto sottolineare che “Twitter sarà sempre gratuito per gli utenti occasionali”, ma ha sottolineato che “forse un leggero costo per le attività commerciali e governative” potrebbe essere addebitato.

Ovviamente, potrebbe anche trattarsi di un semplice tweet di brianstorming, come molti a cui Musk ci ha abituato negli ultimi tempi. E’ chiaro però che la natura gratuita per gli utenti classici rappresenta una buona notizia per questi ultimi: Twitter evidentemente resterà sempre gratuito, in quanto ritenuto da Musk “una piazza pubblica dove poter discutere” di vari temi, motivo per cui non avrebbe senso introdurre un abbonamento. L’addebito per i Governi e le attività commerciali potrebbe far storcere il naso a questi ultimi, ma il miliardario ha parlato di un “leggero costo”, senza specificare se sarà una tantum o meno.

Secondo le ultime indiscrezioni, Jack Dorsey potrebbe tornare come CEO di Twitter dopo l’acquisto da parte di Musk.