Elon Musk valuta l'acquisto della Silicon Valley Bank, ma un investitore lo blocca subito

Il fallimento della Silicon Valley Bank continua a preoccupare i mercato a livello internazionale, soprattutto dopo il venerdì nero di ieri ed i timori di contagio. Nelle ultime ore però anche Elon Musk ha mostrato interesse a rilevare l’istituto finanziario specializzato nel finanziamento di startup.

Il CEO di Twitter, nella notte, si è detto “aperto all’idea” di acquistare la Silicon Valley Bank. L’indicazione è arrivata in risposta ad un utente che si era detto convinto che Twitter dovrebbe rilevare la SVB e diventare una banca digitale. L’idea però non è stata accolta favorevolmente da un investitore di Tesla, tale Sanjay, il quale l’ha subito stoppato dal momento che un altro aveva avanzato l’ipotesi di una nuova maxi vendita di azioni Tesla come quella completata lo scorso anno per finanziare l’acquisizione di Twitter.

L’imprenditore sudafricano infatti per finanziare l’operazione che ha portato il social network sotto il suo controllo ha venduto azioni per un valore di 8,5 miliardi di Dollari ad aprile, 6,9 miliardi ad agosto, 3,95 miliardi a novembre e 3,6 miliardi a dicembre: il tutto per un totale di quasi 23 miliardi di Dollari.

Il giorno dopo la chiusura della Silicon Valley Bank è stato particolarmente duro per i dipendenti, oltre che per startup come Flow Health, Roku e Roblox.