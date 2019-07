Elon Musk: la variante 'Super Heavy' di Starship avrà 41 motori Raptor

Ultimamente SpaceX, la compagnia di volo spaziale privata di Elon Musk, sta testando la nave spaziale Starhopper. Dopo un test antincendio andato tutto sommato bene, il prossimo passo sarà quello di far alzare per 20 metri il velivolo di prossima generazione.

Il CEO, tuttavia, sembra avere grandi progetti per il razzo: la variante "Super Heavy" di Starship, dice, conterrà fino a 41 motori Raptor. Una nave stellare super pesante di quel calibro sarebbe sicuramente il razzo più potente mai costruito.

Per mettere quel numero in prospettiva, il prototipo che è stato inghiottito in una massiccia palla di fuoco la scorsa settimana ha un solo motore Raptor. Si stima che, tutti i motori Raptor combinati, potrebbero dare al razzo il doppio della spinta dell'iconico Saturn V della NASA o del suo Space Launch System, che è in fase di sviluppo in questo momento.

Di questi 41, ben 35 motori Raptor serviranno per far passare al razzo il primo step: far attraversare con successo l'atmosfera terrestre. Gli altri sei - i veri motori della nave stellare - la porteranno in orbita, fino alla Luna e, forse, persino fino a Marte.

Tutta questa potenza richiederà un trampolino di lancio estremamente robusto, ma fortunatamente SpaceX ha pensato anche a questo, e sarà costruita una struttura apposita.