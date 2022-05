Elon Musk vede per la prima volta il suo deepfake-truffa: 'Oddio! Non sono io'

La scorsa settimana è trapelato in rete un video di un deepfake di Elon Musk che convinceva a investire in criptovalute tramite il portale-truffa BitVex. Ebbene, la notizia sembra aver rapidamente fatto il giro del web, tanto che lo stesso Musk ha visto il suo deepfake all'opera.

Ovviamente, il miliardario ha negato di essere la figura nel video, poiché non ha mai collaborato con BitVex e non ha mai apertamente incoraggiato i propri fan ad investire in criptovalute, specie non quando ciò gli avrebbe garantito enormi profitti. Se volete, trovate il video del deepfake di Elon Musk su Vimeo, dopo che questo è stato fatto scomparire dai principali social nel corso del weekend.

I fan più attenti hanno scoperto che l'intervista, con la quale Musk chiede ai fan di investire in una precisa criptovaluta aspettandosi un ritorno immediato del 30% sull'investimento, è un montaggio di stralci di una vecchia serie di dichiarazioni rilasciate dal CEO di Tesla e SpaceX, rimaneggiate ad arte dai truffatori.

La bassa qualità del video, poi, sarebbe dovuta alla necessità di nascondere le imperfezioni del deepfake, il quale, come spesso succede, non replica perfettamente le espressioni facciali del miliardario. Inoltre, per migliorare la qualità complessiva del video, i suoi creatori hanno anche sincronizzato i movimenti delle mani di Musk con il parlato, rendendo il discorso decisamente naturale, soprattutto ad un occhio poco allenato.

Elon Musk, che ha scoperto l'esistenza del deepfake solo poche ore fa, ha dato un commento lapidario sulla vicenda, scrivendo su Twitter "Yikes! Def not me", ossia "Oddio! Sicuramente non sono io". Insomma, una reazione tipicamente "alla Elon Musk", che però conferma una volta per tutte che no, non è stato il miliardario sudafricano a proporvi un dubbio investimento in una criptovaluta sconosciuta.